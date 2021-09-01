أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الخميس من جريدة الصباح

“أرقام هواتف في مزاد الانتخابات”…”سرقة زوجة رئيس موريتانيا السابق”…”خطة جزائرية تونسية لمحاصرة المغرب”…”جرحى في عنف انتخابي بتارودانت”… “فضيحة تزكيات تصل القضاء”…”خليلوزيتش تحت الضغط”… ملف خاص بعنوان ” الحملات الرقمية… ورطة الأحزاب”… “حلم المونديال ينطلق اليوم”… “حلم المونديال ينطلق اليوم”… “إيقاف مختطفي ممرضة ابن رشد”…”220 متهما بتزوير فحوصات كورونا”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة، تجدونها في عدد غد (الخميس) من جريدة الصباح.