إحداث 61 مركزا لتلقيح التلاميذ بجهة فاس مكناس

تم إحداث ما مجموعه 61 مركزا للتلقيح ضد فيروس ( كوفيد ـ 19 ) من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة فاس مكناس من أجل تلقيح ما مجموعه 357 ألف و 56 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما على مستوى الجهة.

وحسب بيانات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تم تقديمها أمس الثلاثاء خلال إطلاق عملية التلقيح ضد فيروس (كوفيد ـ 19) لفائدة التلاميذ المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و 17 عاما، فإن هذه المراكز التي تهدف إلى ضمان نجاح هذه العملية تتوزع بين 31 مركزا خصص لإعطاء لقاح (فايزر) و 30 مركزا آخر لتقديم لقاح (سينوفارم).

وتغطي مراكز التلقيح عمالتي فاس ( 5 مراكز ) ومكناس ( 8 مراكز ) ثم أقاليم تازة ( 6 مراكز ) وتاونات ( 6 مراكز ) وبولمان ( 10 مراكز) والحاجب ( 4 مراكز ) وإفران ( 11 مركزا ) وصفرو ( 5 مراكز ) ومولاي يعقوب (7 مراكز).

وتهم عملية التلقيح ضد فيروس ( كوفيد ـ 19 ) لفائدة التلاميذ المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و 17 عاما على صعيد جهة فاس ـ مكناس 357 ألف و56 تلميذا منهم 111 ألف و442 على صعيد عمالة فاس و74 ألف و924 آخرين بمكناس و 37 ألف و591 بتازة و 38 ألف و 548 بتاونات و 21 ألف و 804 ببولمان و 23 ألف و 999 بصفرو و21 ألف و786 بالحاجب و 13 ألف و 540 بمولاي يعقوب .

ويستفيد من هذه العملية تلامذة التعليم العمومي والخاص ومدارس البعثات الأجنبية بغرض توفير ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي 2021 ـ 2022 مع ما يرتبط بذلك من انعكاسات على مستوى جودة التعلم.