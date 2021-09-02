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الفيزازي: تعسف في الفهم
> ماذا نقصد بالفئة الناجية شرعا؟ > هي التي جاءت في الحديث الصحيح “لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق”، والظهور يعني النصر والبروز، إذا رآهم الناس عرفوهم بسماهم، وهذه العبارة تدل على عدم الانقطاع، لأن كلمة “لا” نافية و”لا تزال” من الزوال وهو نفي، ونفي النفي إثبات، إذنأكمل القراءة »
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