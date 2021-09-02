الأولى
تحت الدف
كان لا بد من الانتخابات، لتطفو على السطح أعطاب التكوين السياسي والتأطير الفكري في أوساط “مناضلي” الأحزاب. فخلال النصف الأول من الحملة الانتخابية، أعطى بعض المترشحين الدليل القاطع على أنهم لم يطؤوا مقرات الأحزاب التي ترشحوا باسمها، والأحرى مشاركتهم في دورات للتكوين في قضايا السياسة والفكر والتأطير في ملفاتأكمل القراءة »
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