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الافتراضي ضامن التعددية
فضاء لتنافس البرامج والمرشحين بعيدا عن حسابات حجم الهيآت وأسئلة حول الفعالية أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، فرصة ذهبية للأحزاب السياسية، من أجل عرض برامجها والترويج لمرشحيها، بعيدا عن قيود الإعلام العمومي، التي تأخذ في الحسبان حجم الحزب، وتوغله داخل المجتمع، إذ تلعب هذه الفضاءات الجديدة، دوارا هاما في ضمان التعددية،أكمل القراءة »
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