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سكان الدواوير… برنامج مرشحي “البام”

منذ 6 ساعات
حملة الحزب بعين السبع الحي المحمدي شهدت استقبال ممثليهم لتسطير تعاقد يقطع مع المرحلة السابقة واصل مرشحو حزب الأصالة والمعاصرة بعين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، برنامج التواصل المباشر مع المواطنين في وضعيات تتقيد بإجراءات الطوارئ الصحية من ارتداء الكمامات الطبية واحترام مسافة الأمان، لكن أهم ما ميز اليوم الرابع منأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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