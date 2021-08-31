بنك المغرب : تراجع وتيرة نمو الكتلة النقدية لـ 6.9 في المائة

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية تراجعت إلى 6.9 في المائة في يوليوز المنصرم، مقابل 7.4 في المائة شهرا قبل ذلك.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية ليوليوز 2021، أن هذا التطور يعكس تراجعا في التداول النقدي ب 3.3 في المئة بعد 4.3 بالمائة، وارتفاع الحسابات لأجل بـ 0.4 في المائة بعد تراجع نسبته 2.4 في المائة، واستقرارا في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند نسبة 8.5 بالمائة.

وفي المقابل، سجل بنك المغرب أن وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية استقرت عند مستواها في يونيو (2.9 في المائة)، فيما ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية إلى 11 في المئة مقابل 10.2 في المائة قبل شهر.

وأضاف المصدر ذاته أن الكتلة النقدية (م3) ظلت مستقرة في يوليوز الماضي، على أساس شهري، في 1541.5 مليار درهم، عازيا ذلك أساسا إلى ارتفاع التداول النقدي بـ 4.7 في المئة، والحسابات لأجل بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع تداول الأوراق النقدية ب 1.1 في المئة.