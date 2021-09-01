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لطفي: الأمن الدوائي مسؤولية الدولة
رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة أكد أن الهلع وراء نفاد الأدوية أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن نقص بعض الأدوية الخاصة بـ”كوفيد 19″ سببه إقبال المواطنين على اقتناء هذه الأدوية بشكل كبير، أمام الهلع الذي خلفه ارتفاع حالات الإصابةأكمل القراءة »
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