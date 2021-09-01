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بلبوير… مرشح التغيير
يخوض عبداللطيف بلبوير لأول مرة سباق الانتخابات التشريعية في إقليم سيدي بنور، للظفر بأحد المقاعد الأربعة المخصصة له . وترى جهات متتبعة أن دخول بلبوير هذا السباق بعثر الحسابات التي كانت تبدو جاهزة إلى أبعد الحدود ، وفرضت إعادة الاستطلاع حول الأوفرين حظا للوصول إلى قبة البرلمان . ففضلا عنأكمل القراءة »
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