أسواق
“دلتا” تلهب السوق السوداء
“مصائب قوم عند قوم فوائد”، مثل يصلح إسقاطه على تجار الأزمة، الذين تسيدوا السوق السوداء وأصبحوا يفرضون أسعارا خيالية لبيع أدوية كورونا دون حسيب ولا رقيب، عبر إعادة بيعها في مواقع التواصل الاجتماعي بأثمنة ملتهبة. وفي ظل تزايد التخوفات من الإصابة بفيروس كورونا، وما يعرفه من ارتفاع الإصابات والوفيات، سارعتأكمل القراءة »
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