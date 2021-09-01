أسواق
دواء “كوفيد”… أزمة تموين واحتكار
الصيدليات تعاني خصاصا كبيرا في الأدوية المعتمدة في بروتوكول العلاج عمقت الموجة الثالثة من جائحة “كوفيد 19»، والضغط على مراكز العلاج، أزمة الأدوية المعتمدة في البروتوكول الصحي، وافتقاد بعضها في الصيدليات، وفسحت الباب أمام المضاربة ونشاط السوق السوداء في ترويج بعض الأدوية.وبات المواطن يعاني جراء الإصابات المرتفعة ونشاط لوبيات الأدوية،أكمل القراءة »
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