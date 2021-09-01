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قضاة بدون أجرة

منذ 15 ساعة
لم تسو بعد الوضعية المادية للقضاة الجدد المنتمين إلى الفوج 43، الذين تم تعيينهم في عدد من المحاكم، ماي الماضي، والقضاة الذين تمت ترقيتهم، أخيرا، ما أثار استنكار أغلبهم، على اعتبار أن الوضع تتم إثارته في كل مرة، دون أن يتم إيجاد حل جذري له، خاصة بالنسبة إلى القضاة الجدد،أكمل القراءة »


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منذ 15 ساعة
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