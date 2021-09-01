الأولى
زلزال بالداخلية بعد الانتخابات
الاستغناء عن ولاة وعمال “أشباح” و”طرد” الذين تجاوزوا سن التقاعد ينتظر أن يضرب زلزال قوي وزارة الداخلية بعد الانتخابات، وتشكيل الحكومة، وتعيين وزير داخلية جديد، بعدما باتت عدة أوساط مقربة، ترشح عبد الوافي لفتيت لمغادرة أسوار الوزارة، لأسباب لها علاقة بالعملية الجراحية التي أجراها، وأتعبته كثيرا. ويتوقع المهتمون بالمطبخ الداخليأكمل القراءة »
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