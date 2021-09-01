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تحت الدف
انطلقت، أمس (الثلاثاء)، حملة تلقيح التلاميذ، البالغة أعمارهم بين 12 سنة و17، من أجل السيطرة على تفشي متحور “دلتا”، وعدم تحول المؤسسات التعليمية إلى بؤر وبائية، مع بداية الدخول المدرسي في 10 شتنبر الجاري. الحملة جاءت متأخرة بعض الشيء، بالنظر إلى أن التلاميذ سيدخلون مدارسهم قبل أن يأخذوا جرعتهمأكمل القراءة »
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