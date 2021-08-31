مراكش .. انطلاق عملية تلقيح التلاميذ بين 12 و17 سنة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمراكش، على غرار كافة مدن المملكة، عملية التلقيح ضد كوفيد-19 لفائدة التلاميذ بين 12 و17 سنة، بهدف ضمان دخول مدرسي آمن، وتحقيق المناعة الجماعية المنشودة.

وتتوخى هذه الحملة، التي تنظم تحت شعار “نلقح وليداتي، نحميهم ونحمي أسرتي ونمكنهم يتابعو دراستهم في أمان”، الاستعداد الجيد للموسم الدراسي 2021-2022 من خلال تسريع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وضمان ظروف مثلى للتحصيل المعرفي الجيد.

وهيأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش – آسفي، لهذا الغرض، 6 مراكز للتلقيح في كل من الثانويات التأهيلية الحسن الثاني، والأمير مولاي الحسن، والمسيرة الخضراء، وسيدي يوسف بن علي، وفاطمة المرنيسي، ودار التونسي، والتي تم اختيارها من بين المؤسسات التعليمية الإعدادية والتأهيلية التي تتوفر على مساحة كافية لأعداد التلاميذ المبرمجة لاستقبالها، حيث خصصت قاعات كبرى مجهزة للاستقبال عند الولوج، وأخرى للتسجيل والتلقيح، إضافة إلى قاعات للراحة بعد التلقيح مجهزة بكراس وأسرة، وقاعات للمراقبة، مع تأكيد الاستفادة من التلقيح قبل مغادرة المركز.