أسواق
“طيران الإمارات” تمدد صلاحية تذاكرها
مددت شركة “طيران الإمارات”، صلاحية تذاكرها إلى أكثر من 24 شهرا، كما لجأت إلى تمديد الإعفاءات إلى غاية 31 ماي من السنة المقبلة، في إطار إستراتيجيتها لتوفير الخيارات والمرونة لزبنائها ومساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة من التغييرات التي تعترض خطط سفرهم. وساعدت الشركة، منذ مارس 2020، أكثر من مليوني عميلأكمل القراءة »
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