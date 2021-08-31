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أسواق

التأخر يعرقل الشراء عبر الأنترنت

منذ 19 ساعة
Hand with credit card and a small shopping cart coming from laptop screen isolated in white
بحث أكد أن المغاربة مستعدون للتخلي عن الفكرة إذا صادفتهم عراقيل صرح 34 في المائة من المستهلكين في المغرب، أنهم يفضلون تغيير المتجر، أو التوجه للشراء في المتاجر التقليدية، بدل انتظار معرفة إن كان هناك تأخر في إتمام عمليات الشراء عبر الأنترنت التي قاموا بها، حسب نتائج البحث الميداني “ابق آمنا 2021” الذيأكمل القراءة »


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منذ 19 ساعة
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