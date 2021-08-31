أسواق
التأخر يعرقل الشراء عبر الأنترنت
بحث أكد أن المغاربة مستعدون للتخلي عن الفكرة إذا صادفتهم عراقيل صرح 34 في المائة من المستهلكين في المغرب، أنهم يفضلون تغيير المتجر، أو التوجه للشراء في المتاجر التقليدية، بدل انتظار معرفة إن كان هناك تأخر في إتمام عمليات الشراء عبر الأنترنت التي قاموا بها، حسب نتائج البحث الميداني “ابق آمنا 2021” الذيأكمل القراءة »
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