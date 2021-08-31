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فندق راسين يفتح من جديد
عاد فندق “راسين” بمراكش، إلى فتح أبوابه من جديد، بعد شهور من الإغلاق بسبب جائحة “كورونا”، وبعد أن أعيد ترميم وإصلاح العديد من مرافقه، استعدادا لاستقبال السياح المغاربة والأجانب. الفندق، الذي يوجد في منطقة إستراتيجية بعاصمة النخيل هي حي “كليز”، قريبا من جميع الفضاءات السياحية، مثل “جامع لفنا”، يخصص لزبنائهأكمل القراءة »
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