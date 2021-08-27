انتخاب أعضاء مجالس الجهات.. تقديم 1123 لائحة ترشيح

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، بلغ 1123 لائحة.

وأوضح بلاغ وزير الداخلية أن هذه اللوائح تضم 9 آلاف و892 ترشيحا، أي بمعدل يقارب 15 ترشيحا عن كل مقعد، مبرزا أن منها 3 آلاف و936 مترشحة، أي بنسبة تقارب 40 في المائة.

ولاحظ البلاغ أن عدد المستشارين الجهويين الذين تقدموا بترشيحاتهم للانتداب الجهوي المقبل يبلغ 300 عضو، أي بنسبة 44,24 في المائة من مجموع الأعضاء المزاولين مهامهم حاليا.

وتتوزع الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي للمترشحين على أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار التي تقدمت كل منها بـ 678 ترشيحا أي بنسبة 6,85 في المائة.

كما تتوزع الترشيحات على كل من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (668 ترشيحا بنسبة 6,75 في المائة)، التقدم والاشتراكية (640 ترشيحا/ 6,47 في المائة)، الحركة الشعبية (634 ترشيحا/ 6,41 في المائة)، الاتحاد الدستوري (539 ترشيحا/ 5,45 في المائة)، الاشتراكي الموحد (482 ترشيحا/ 4,87 في المائة)، تحالف فيدرالية اليسار (473 ترشيحا/ 4,78 في المائة)، جبهة القوى الديمقراطية (418 ترشيحا/ 4,23 في المائة).

وتتوزع الترشيحات على أحزاب الديمقراطيين الجدد (348 ترشيحا بنسبة 3,52 في المائة)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (313 ترشيحا/ 3,16 في المائة)، البيئة والتنمية المستدامة (273 ترشيحا/ 2,76 في المائة)، الحزب المغربي الحر (265 ترشيحا/ 2,68 في المائة)، حزب الخضر المغربي (232 ترشيحا/ 2,35 في المائة)، حزب الأمل (212 ترشيحا/ 2,14 في المائة)، الإنصاف (211 ترشيحا/ 2,13 في المائة).

كما تهم أحزاب الوحدة والديمقراطية (200 ترشيحا بنسبة 2,02 في المائة)، الوسط الاجتماعي (192 ترشيحا/ 1,94 في المائة)، الإصلاح والتنمية (174 ترشيحا/ 1,76 في المائة)، الشورى والاستقلال (142 ترشيحا/ 1,44 في المائة)، والنهضة والفضيلة (119 ترشيحا/ 1,20 في المائة).

أما في ما يتعلق بالهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 7 أحزاب، يضيف بلاغ وزير الداخلية، فإن الترشيحات المقدمة بتزكية منها لا تتجاوز نسبة 6,28 في المائة من مجموع الترشيحات المودعة.

يشار إلى أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم الاستحقاقات الانتخابية العامة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، قد انتهت كما هو معلوم يوم الأربعاء 25 غشت 2021.

وحسب بلاغ وزير الداخلية، فإن هذه العملية، التي جرت في ظروف عادية، تميزت بإقبال عدد هام من المواطنات والمواطنين على الترشح مقارنة مع الاستشارات الانتخابية السابقة المماثلة. كما بلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية.

وجدد البلاغ التذكير بأن عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المذكور يبقى مؤقتا إلى حين توصل أصحاب التصريحات المقدمة في الساعات الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات بالوصل النهائي طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل .

وأبرز وزير الداخلية أن الحملة الانتخابية برسم الانتخابات سالفة الذكر قد انطلقت في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 غشت 2021 وستنتهي في الساعة الثانية عشر ة ليلا من يوم الثلاثاء سابع شتنبر 2021.