الرشوة تطيح بمفتش شرطة ممتاز في الرباط

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم الخميس، من توقيف مفتش شرطة ممتاز، يعمل بدائرة أمنية بالرباط، وهو في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته.

وكانت النيابة العامة المختصة قد انتدبت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط للبحث في شكاية تاجر مواد غذائية ينسب فيها للموظف المشتبه فيه، مطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة لمعالجة شكايته المسجلة لدى دائرة أمنية، وهو ما استدعى القيام بأبحاث وتحريات معمقة أسفرت عن ضبط الشرطي المعني متلبسا بتسلم المبلغ المالي.

وقد تم إيداع مفتش الشرطة الممتاز تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المعني بالأمر وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي.