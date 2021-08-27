خاص
ملتقى طرق التبادل التجاري
هواري قال إن الداخلة توفر ضمانات للمستثمرين لوصول آمن إلى أسواق غرب إفريقيا توقع منير هواري مدير عام المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب أن تصبح الداخلة في السنوات القليلة المقبلة بفضل أوراش مشاريعها الكبرى مؤهلة للعب دور الحاضنة لمسارات التبادل التجاري بين أوروبا وإفريقيا وبوابة نحو دول جنوبأكمل القراءة »
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