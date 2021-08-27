الصباح الفني
حرب صور بين الخشاب وطليقها
أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب الجدل, أخيرا، بعد نشرها صورة بالتزامن مع عقد قران طليقها أحمد سعد على علياء بسيوني، حيث فسرها البعض أنها “إشارة خادشة للحياء” تقصد بها طليقها السابق. وأعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات تلفزيونية تحويل واقعة الصورة للتحقيق، وقال “بالنسبة إلى التراشق على مواقعأكمل القراءة »
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