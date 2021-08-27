الرياضة
النقاش يوقع لتواركة
فسخ عقده مع نهضة الزمامرة قبل موسم من نهايته أنهى إبراهيم النقاش، العميد السابق لنهضة الزمامرة، الجدل الكبير الذي رافق مستقبله مع الفريق، وغادره إلى اتحاد تواركة، بعد فسخ عقده. وأعلن النقاش تعاقده مع فريقه الجديد، الثلاثاء الماضي، بعقد احترافي لموسم واحد قابل للتجديد. ورفض اللاعب السابق للوداد الرياضي الاستمرارأكمل القراءة »
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