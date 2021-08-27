الرياضة
كوليبالي يحجز على حساب الرجاء
طالب الدولي المالي إدريسا كوليبالي، اللاعب السابق للرجاء، بصرف 32 مليونا من مستحقاته العالقة في ذمة الفريق الأخضر، إذ عمد إلى الحجز على حساب بنكي للنادي الأخضر. وحسب معطيات «الصباح» فإن اللاعب لم يتمكن من صرف كمبيالة تسلمها في وقت سابق من إدارة الرجاء، عندما كان يحمل قميص الفريق فيأكمل القراءة »
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