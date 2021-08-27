الأولى
اعتقالات داخل حمام بالبيضاء
رغم قرار السلطات إغلاق الحمامات بسبب الارتفاع الكبير في عدد المصابين بفيروس كورونا، خلال الأسابيع الماضية، واصل مسير حمام بمنطقة بورنازيل بالبيضاء، تقديم خدماته سرا إلى فئات ميسورة، قبل أن يفتضح أمره أول أمس (الأربعاء)، بناء على إخبارية توصل بهام مسؤول أمني، فتمت مداهمة الحمام وضبط رجال ونساء يستحمون داخله،أكمل القراءة »
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