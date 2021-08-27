خاص
إنتاج فلاحي ذو قيمة مضافة عالية
حصيلة سنوية تقارب 100 ألف طن من الطماطم “الكرزية” والبطيخ والزراعات العضوية والعلفية لم تعد الداخلة أرضا صحراوية قاحلة وانتهى زمن اقتصار الفلاحة فيها على بعض الأنشطة الرعوية، إذ أصبح بإمكان جهة وادي الذهب، اليوم، المنافسة وطنيا ودوليا بإنتاج فلاحي ذي قيمة مضافة عالية، خاصة في زراعات البواكر، التي تعدأكمل القراءة »
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