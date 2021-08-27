الرياضة
“الراك” يسترجع شهاب
استرجع الراسينغ البيضاوي، عميده عتيق شهاب، بعد غيابه لموسم واحد، لعب خلاله ليوسفية برشيد، إذ يعول عليه لمنح الإضافة، والتألق في منافسات القسم الثاني. ويعول حسن أوغني على شهاب، إذ يعد قيمة مضافة للدفاع، ويساهم في تسجيل الأهداف من كرات ثابتة، بتسديداته القوية، كما فعل الموسم الماضي، خاصة أمام الرجاءأكمل القراءة »
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