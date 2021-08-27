خاص
مزرعة ريحية بكلفة 1500 مليار
“سولونا تكنولوجي وإي إم ويند” الأمريكية تتكفل بإنجاز حقل بقدرة إنتاجية من 900 ميغاواط أعلن شركة «سولونا تكنولوجي وإي إم ويند» الأمريكية، بناء مزرعة ريحية بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط في الداخلة على مساحة 11 ألفا و313 هكتارا، من أجل تزويد خوادم مخصصة لتكنولوجيا سلسلة الكتل، باستثمار مبدئي قدره 15أكمل القراءة »
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