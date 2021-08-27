الصباح الفني
“إمديازن” تبعث “كيزد” من جديد
توزيع جديد للأغنية التي اشتهرت بها المجموعة وأعادها العديد من الفنانين أعادت مجموعة “إمديازن”، أخيرا، طرح أغنيتها الشهيرة “كيزد” بتوزيع جديد، بعد أن ظهرت قبل ست سنوات ضمن ألبوم غنائي. وكشف جمال الحنصالي عضو المجموعة الأمازيغية، في حديث مع “الصباح”، أن أغنية “كيزد” والتي تعني حرفيا “تواضَع” هي دعوة لنبذأكمل القراءة »
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