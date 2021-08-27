الرياضة
كواليس الفرق
الفتح الرياضي برمج محمد أمين بنهاشم، مدرب الفتح الرياضي، مباراتين إعداديتين للفريق، استعدادا للموسم الرياضي المقبل، الأولى أمام الوداد الرياضي الفاسي، غدا (السبت)، والثانية أمام شباب السوالم، الوافد الجديد بالقسم الأول، في فاتح شتنبر المقبل. وكشف الفتح الرياضي، أن بنهاشم برمج مباريات إعدادية أخرى، سيعلن عنها قريبا، بعد الحسم فيأكمل القراءة »
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