خاص
وصفة مختلطة سبب النجاح
بوديجة قال إن الداخلة هبة الجمع بين الصحراء والبحر والربط بين الرياضة وسياحة الأعمال أجرى الحوار: ياسين قطيب – تصوير: عبد اللطيف مفيق قال محمد سالم بوديجة، المدير الجهوي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي إن الداخلة مدينة يرجع نجاحها إلى الخلط بين كل مكوناتها الجغرافية والثقافية منأكمل القراءة »
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