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الشارقة تطلق حملة عالمية للكتاب
هدفها تقريبه من الأفراد على اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية أطلقت هيأة الشارقة للكتاب أكبر الحملات الثقافية، بهدف تقريب الكتاب من الأفراد في المجتمعات على اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية، وبعث رسالة إلى العالم، تحمل شعار “إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب”. ويقف الجمهور في عدد من المدن العربية والأجنبية أمام رسالةأكمل القراءة »
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