اذاعة وتلفزيون
سلاح رمضان يثير الجدل
أثار الفنان المصري محمد رمضان، ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالإعلان عن أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “على الله”، ليتصدر بعدها النجم المصري “تريند” موقع البحث الشهير “غوغل” بأزمات جديدة، بينها حمله للسلاح في آخر أغنياته. وحققت أغنية النجم المثير للجدل أكثر من مليون و800 ألف مشاهدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا