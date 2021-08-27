الأولى
عصابة تحتجز مرشحين
يسارع درك ابن سليمان الزمن من أجل القبض على عصابة إجرامية، مكونة من ثلاثة أشخاص، ضمنهم قاصر، عرضوا مرشحين للانتخابات الجماعية بجماعة “الزيايدة”، لاعتداء بالسلاح الأبيض، وسرقة مبلغ مالي، مع إلحاق خسائر بملك الغير. وأوردت مصادر “الصباح”، أن الاعتداء، الذي شهدت فصوله منطقة “المحيرك”، ليلة الثلاثاء الماضي، استعملت فيه دراجةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا