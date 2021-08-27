وطنية
المنصوري: كفى من حكومات الهواة
لم تتردد فاطمة الزهراء المنصوري في إطلاق النار على حكومتي “بيجيدي»، في نداء موجه إلى الناخبين المدعوين إلى المشاركة في انتخابات 8 شتنبر، معتبرة أن زمن حكم الهواة قد ولى لأن المرحلة تتطلب المرور إلى زمن الاحتراف، إذا أراد المغرب تجاوز أخطاء تراكمت في مجال تدبير الشأن العام. وسجلت القياديةأكمل القراءة »
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