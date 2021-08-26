بالصور… أخنوش : كل أحياء أكادير مهمة للأحرار وتطويرها أمر ضروري

عبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في جولة قام بها اليوم الخميس بمختلف أحياء أكادير، (عبر) عن فخره بـ”الترشح في لائحة مليئة بالطاقات الراغبة في تقديم الأفضل لهذ المدينة ووضعها على المسار الصحيح”.

وقال أخنوش “لدينا طموحات كبيرة نريدها أن تتحقق خلال الاستحقاقات القادمة… كل أحياء أكادير مهمة بالنسبة للأحرار، وتطويرها أمر ضروري”.

كما أكد المتحدث ذاته، ضرورة القيام بحملة انتخابية نظيفة تحترم تدابير الاجراءات الاحترازية، مع التركيز على التنظيم الجيد، الذي يعد في مصلحة المرشحين والمواطنين.