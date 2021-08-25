منظمة الصحة العالمية تأسف لـ”الاختلال الصادم” في تلقي لقاحات كوفيد

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لـ”الاختلال الصادم في تلقي اللقاحات” المضادة لكوفيد-19، وذلك خلال اجتماع سنوي عبر الانترنت لوزراء الصحة في القارة الإفريقية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس إدهانوم غيبريسوس، إنه “على مستوى العالم، قام 140 بلدا بتلقيح ما لا يقل عن عشرة في المئة من سكانه، ولكن في القارة الإفريقية، وحدها أربعة بلدان تمكنت من تحقيق هذا الهدف بسبب الاختلال الصادم في تلقي اللقاحات”.

واعتبر المسؤول أن “الأزمة المرتبطة باللقاح تعكس الضعف الأساسي في جذور الوباء: عدم التضامن العالمي وعدم تقاسم المعلومات والمعطيات والعينات البيولوجية والموارد والتكنولوجيات والأدوات”.

وبهدف تعزيز التضامن العالمي، دعا مدير منظمة الصحة الدول الافريقية إلى دعم “معاهدة دولية أو أي أداة أخرى قانونية تتيح تحسين التعاون الدولي” من أجل صد الوباء.

وقد تتم مناقشة هذه المعاهدة في نونبر خلال دورة خاصة للجمعية العالمية للصحة.