الملك يهنئ الرئيس الأوكراني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في هذه البرقية للرئيس زيلينسكي عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات، وللشعب الأوكراني الصديق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك “كما أعرب لكم عن تثميني لما يجمع بلدينا من علاقات متميزة قوامها الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية على توطيد هذه العلاقات، والارتقاء بتعاوننا الثنائي بما يستجيب وتطلعات شعبينا الصديقين”.