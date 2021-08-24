بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على تراجع

استهلت بورصة البيضاء جلستها، اليوم الثلاثاء، على تراجع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي، خسارة بنسبة 0,17 في المائة، محققا 12.691,79 نقطة.

وسجل MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقلصا بنسبة 0,17 في المائة، مسجلا 1.036,73 نقطة، فيما تراجع ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بنسبة 0,18 في المائة، إلى 10.318,83 نقطة.

بدوره، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة ” كزابلانكا أي إس جي 10 “، خسارة بنسبة 0,15 في المائة، مسجلا 953,93 نقطة.

على مستوى الأسهم، سجلت “كولورادو” (-1,39 في المائة) انخفاضا، ونفس الشيء بالنسبة لكل من “التجاري وفا بنك” (-1,06 في المائة)، و”البنك المغربي للتجارة والصناعة” (-0,89 في المائة).

في قمة الترتيب، سجلت مجموعة “إم2إم” نسبة 3,84 في المائة، متقدمة على كل من “اب مغرب.كوم” (+1,90 في المائة)، و”لافارج هولسيم المغرب” (+ 1 في المائة).