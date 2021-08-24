إقليم أزيلال: تلقيح 452.867 شخصا ضد كوفيد 19

بلغ عدد المستفيدين من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال إلى غاية أول أمس (الأحد)، 452.867 شخصا.

وأوضحت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال أنه تم إلى حدود الآن تلقيح 268.000 بالجرعة الأولى، و184.867 بالجرعة الثانية.

ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال منذ تفشي الجائحة إلى 4.719 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد المتعافين بلغ 4199 شخصا، مشيرا إلى أنه تم إجراء نحو 40492 فحصا لفيروس كورونا المستجد على مستوى الإقليم منذ تفشي الوباء.

وتستهدف حملة التلقيح بإقليم أزيلال أزيد من 368 ألف من الساكنة التي يتجاوز سنها 17 سنة، حيث تم تحديد 75 محطة تلقيح ثابتة، وأزيد من 450 نقطة تلقيح متنقلة.