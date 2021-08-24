بانوراما
بوكنالة بتاونات… الماء والخضرة والجبل
تتيح عين بوكنالة بجماعة عين مديونة، فرص استجمام وترويح عن النفس لزوارها خاصة من مناطق مجاورة بتاونات، تستهويهم مياهها المتدفقة والطبيعة الخلابة المحيطة بها، وموقعها الإستراتيجي قرب محيط غابوي ممتد على جبلي الكيل ولقرع المعروفين بكثافة غطائهما النباتي والغابوي. أبناء منطقة صنهاجة الشمس حريصون في كل زياراتهم لمسقط رؤوسهم، علىأكمل القراءة »
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