ملف عـــــــدالة
أب يعاقب ابنه حتى الموت
لن ينسى سكان حي التقدم بابن جرير، واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 14 سنة، على يد والده، إذ مازالت قصتها عالقة في أذهان سكان الحي، رغم مرور مدة ليست بالقصيرة، على حدوثها. ويتذكر سكان الحي كيف أنهم كانوا ينتظرون أذان المغرب في يوم رمضاني، قبل أن يتفاجؤوا بصوت صراخأكمل القراءة »
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