أسواق
صحيفة بولونية تدعو إلى الاستثمار في المغرب
إعداد: نورا الفواري اعتبرته وجهة ممتازة وسوقا واعدة بحكم موقعه الإستراتيجي وطموحاته الاقتصادية أشادت صحيفة “إنبولاند” البولونية، بجاذبية المغرب، باعتباره “وجهة ممتازة” بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية، داعية الشركات البولونية إلى إطلاق مشاريعها في المملكة التي تتوفر على جميع المؤهلات، من أجل ذلك. وكتبت الصحيفة، أن بوابة إفريقيا تفتح في المغرب،أكمل القراءة »
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