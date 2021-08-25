بانوراما
سجن تازممارت وحراسه
حراس تازممارت…ملائكة وشياطين 1 في تازممارت الرهيب، كانت تتصارع إرادتان على مدة 6600 يوم كاملة: إرادة الموت القاسي والمجنون، وإرادة الحياة والإصرار على النجاة مهما كلف الأمر. وكما كان لآلة الدمار “ضباطها” الذين لم يغمض لهم جفن لإنزال أقسى العقوبات على المعتقلين، كان للمقاومة حراسها وملائكتها التي رفرفت، منذ اليومأكمل القراءة »
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