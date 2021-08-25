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حوادث

خبرة تفضح نصبا باسم مسؤولين

منذ ساعة واحدة
إقحام اسميهما في صفقات مشبوهة بالملايير واستفادتهما من عمولات نقدا أقحم اسما مسؤولين كبيرين في الدولة في صفقات مشبوهة، قدرت قيمتها بأزيد من 10 ملايير، كانت تتوصل بها وسيطة من مسيري شركة كبرى بطرق غير قانونية بهدف اقتناء عقارات تابعة للدولة دون اللجوء إلى مسطرة المزاد العلني، وتسليم المسؤولين عمولاتأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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