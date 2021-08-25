حوادث
إدانة متسبب في عاهة مستديمة
قضت غرفة الجنح التلبسية الابتدائية التابعة للمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بإدانة فلاح والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا بعد متابعته من قبل وكيل الملك لدى المحكمة نفسها من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح. وتقدم والد الضحية بشكاية أمام رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بخميس متوح، أفاد فيها أنهأكمل القراءة »
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