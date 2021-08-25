حوادث
الإفراج عن فتاة “الويسكي”
أنهت الشابة المغربية، المتهمة بالإساءة إلى الدين الإسلامي عبر منشورات، وتوزيعها وبثها للعموم عبر الوسائل الإلكترونية والسمعية والبصرية، التي تحقق شرط العلنية، عطلتها الصيفية داخل سجن «لوداية» بمراكش، بعدما استجابت لنداء تشجيع السياحة بالمملكة، قبل أن تعتقل بمطار سلا-الرباط، بسبب تدوينة قديمة نشرتها، وصدرت في حقها مذكرة بحث وطنية. وقررتأكمل القراءة »
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