الرياضة
موتسيبي منبهر بالبنية التحتية المغربية
رئيس “كاف” أبلغ مسؤولي الجامعة بإعجابه بملاعب المملكة عبر باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، عن إعجابه بالبنية التحتية المغربية، وأوضح لمسؤولين جامعيين، وعلى رأسهم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية، أن ما تحقق في المغرب في السنوات الأخيرة رياضيا، شيء مبهر. وعلمت «الصباح» أن موتسيبي، الذي حضر نهايةأكمل القراءة »
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