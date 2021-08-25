الرياضة
“ويكلو” جديد بالبطولة
ارتفاع الإصابات أجل عودة الجماهير وتدابير جديدة أكثر صرامة بات من شبه المؤكد، أن ينطلق الموسم الكروي المقبل، دون جمهور، على غرار الموسمين الماضيين، بسبب الانتشار المقلق لفيروس كورونا. وعلمت «الصباح» أنه رغم ضغط الأندية وبعض الجماهير، من أجل فتح أبواب الملاعب الوطنية للملقحين، ابتداء من الموسم الجديد، المقرر انطلاقهأكمل القراءة »
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