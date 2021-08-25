الرياضة
“فيفا” يصدم اتحاد طنجة
طالبه بأداء 130 مليونا لبنعلي والمحكمة الرياضية تفتح ملف الفريق ضد النصر السعودي في 9 شتنبر قضت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بأداء اتحاد طنجة 130 مليون سنتيم، لفائدة مدربه السابق بيدرو بنعلي، بعد أن انفصل عنه من جانب واحد، مع انطلاقة الموسم الرياضي الماضي، بسبب خلافات بينهماأكمل القراءة »
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